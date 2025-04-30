Эксперты назвали туристам страны с самым дорогим лечением

Самая дорогая страна для лечения заболеваний у российских туристов — Таиланд. Средняя его стоимость составляет €402. Об этом сообщили «Известиям» аналитики онлайн-страховой компании «Лучи» 30 апреля. Эксперты рассказали о ценах лечения для застрахованных туристов.

Чаще всего туристы обращаются в медучреждения с ОРВИ, гриппом, фарингитом, тонзиллитом, бронхитом, синуситом (22,05%). При этом на заболевания желудочно-кишечного тракта приходится 20,53%, травмы — 19,01%.

«Средняя стоимость высокая за счет дорогих госпитализаций из-за травм, требующих операций. А это, в свою очередь, происходит из-за доступной аренды байков, алкоголя и запрещенных веществ», — объяснили эксперты.

На втором месте страны Ближнего востока — Катар, ОАЭ, Израиль. Это направление популярно среди туристов за счет благоприятного климата, расположения, инфраструктуры и наличия прямых рейсов из России. Средняя стоимость лечения заболевания здесь составляет €395. Самые частые обращения приходятся на: ОРВИ, грипп, фарингит, тонзиллит, бронхит, синусит (45,45%); заболевания ЖКТ (10,91%); заболевания внутренних органов (10,91%).

На третьем месте Индия, Шри-Ланка, Китай. Средняя стоимость лечения в этих странах составляет €366. Самые распространенные заболевания: ОРВИ, грипп, фарингит, тонзиллит, бронхит, синусит (31,58%); проблемы с ЖКТ (24,56%). Также часто в медучреждения обращаются с травмами (19,3%).

«Большой процент обращений приходится на ЖКТ, так как местная кухня и вода сильно отличаются от привычной для российских туристов. При посещении этих стран обязательно кладите с собой в аптечку препараты при кишечных расстройствах. Пейте исключительно бутилированную воду, чтобы снизить риск заболеваний», — объяснили аналитики.

Кроме того, в страховой компании отметили, что в Грузии средняя стоимость лечения составляет €304. Среди частых проблем, с которыми сталкиваются туристы: ОРВИ, грипп, фарингит, тонзиллит, бронхит, синусит (25,86%), травмы (24,14%). К стоматологам обращаются в 15,52% случаев.

«Средняя стоимость выше других групп стран, так как много релокантов и при длительных полисах вероятность проявления более «дорогих» заболеваний выше. Заболевания ЖКТ здесь менее популярны (10,35%), чем на других направлениях из-за привычной еды», — уточнили эксперты.

Вместе с тем средняя стоимость лечения в Европе составляет €265. Чаще туристы болеют ОРВИ, гриппом, фарингитом, тонзиллитом, бронхитом, синуситом (36,51%). На травмы приходится 24,14%, на проблемы с мочеполовой системой — 9,53%.

«До 2022 года доля «травм» была выше среди обращений по Европе, за счет открытых границ и высокого спроса российских туристов на горнолыжные курорты. А также средняя стоимость лечения на этом направлении была значительно выше из-за большего потока туристов и, в целом, дорогой и труднодоступной медицины», — добавили специалисты.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что в июне спрос на отдых за границей вырос среди туристов с детьми. Это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Россияне стали чаще интересоваться посещением Рима ― столица Италии привлечет в пять раз больше путешественников в первый летний месяц.