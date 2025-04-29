Сотрудников ТЦК будут отправлять на передовую на Украине
Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) без боевого опыта и ограничений по здоровью будут отправлять на фронт. Об этом 29 апреля сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Сотрудники ТЦК без боевого опыта и ограничений по здоровью будут отправлены на фронт», -— сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Должности отправленных на передовую работников военкоматов займут военнослужащие, которые получили ранения. Указывается, что боевой опыт уже имеют 70% работников ТЦК, еще 20% — гражданские лица.
Ранее, 28 апреля, пленный украинский боевик Руслан Рошва рассказал, что ВСУ мобилизуют всех подряд вне зависимости от состояния здоровья и наличия документов. По его словам, сейчас военкоматы начали набирать даже женщин из мест лишения свободы.