В Португалии потребовали от ЕС установить причины масштабного блэкаута
Лиссабон требует от Агентства по сотрудничеству органов регулирования энергетики Европейского союза (ЕС) провести независимое расследование в связи с масштабным отключением электроэнергии в стране. Об этом 29 апреля сообщил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.
«Мы хотим провести полное расследование причин отключения электроэнергии», — цитирует его агентство Reuters.
Португальский премьер-министр уточнил, что его правительство ожидает быстрых, срочных ответов.
Ранее в этот день агентство Europa Press сообщило о начале расследования судом в Испании причин масштабного отключения электроснабжения с целью выяснить, был ли это акт саботажа.
Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии произошло 28 апреля. Оно повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты начали работы по восстановлению электроснабжения.
Позднее в тот же день португальский оператор электросетей Ren назвал причиной сбоя в работе электросетей Испании и Португалии редкое атмосферное явление. 29 апреля оператор испанской электросети Red Eléctrica сообщил, что электроснабжение в Испании почти полностью восстановилось.