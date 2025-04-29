Суд взыскал с «Ёбидоёби» 420 тыс. рублей по иску Инстасамки

Арбитражный суд Москвы взыскал с сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» 420 тыс. рублей по иску певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) за использование переработанного текста песни «За деньги да» в рекламе без согласия артистки. Об этом 29 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Поводом для подачи иска стали видеоролики, размещенные «Ёбидоёби» в соцсетях — в них героиня в образе Инстасамки принимает еду от курьера и пародирует певицу.

Изначально артистка потребовала от компании удалить публикацию и выплатить ей 3 млн рублей в качестве компенсации за незаконное использование песни, а также 150 тыс. рублей за юристов и 97,4 тыс. рублей на расходы.

Итоговая компенсация истице составила 300 тыс. рублей, еще 120 тыс. рублей уйдут на возмещение судебных издержек и оплату госпошлины. От неимущественных требований истцы отказались.

В «Ёбидоёби», в свою очередь, сообщили «Известиям», что не согласны с решением суда по иску певицы и намерены его обжаловать. В компании подчеркнули, что считают пародию на трек Инстасамки творческим высказыванием, не нарушающим авторских прав.

Ранее, 7 апреля 2023 года, арбитражный суд Красноярского края обязал «Ёбидоёби» сменить название. Причиной такого решения назвали нахождение имени в открытом доступе и вероятной ассоциацией с ненормативной лексикой.

В декабре прошлого года после долгих разбирательств сеть все-таки сменила фирменное название юрлица. Отмечалось, что название компании вызывало массовые жалобы россиян. Сменить имя владельцы согласились только после разъяснительных бесед, предупреждающих о последствиях неисполнения закона.