В МИД РФ рассказали об обсуждениях странами БРИКС тарифной политики США

Участники встречи министров иностранных дел стран БРИКС, которая проходит в Рио-де-Жанейро с 28 по 29 апреля, обеспокоены тарифами президента США Дональда Трампа, его политика вынуждает думать над разными решениями. Об этом 29 апреля сообщил журналистам замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

«Мы обсуждаем разные опции. У стран, естественно, есть нюансировки в подходах», — заявил Рябков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, тема политики Трампа была затронута «во всех выступлениях и в кулуарных встречах». Он уточнил, что участники встречи обеспокоены последствиями введения тарифов.

Помимо этого, замглавы МИД РФ подчеркнул, что происходящее в сфере торговли — «отражение глубоко односторонних, в какой-то степени предвзятых подходов, которыми одержим Вашингтон». Он отметил, что одной из повесток встреч стало также обсуждение противозаконности односторонних мер, которые применяет Трамп.

Ранее, 14 апреля, газета The Washington Post заявила, что администрация Трампа выдвинет ряд требований на переговорах со странами, которые желают избежать высоких импортных тарифов. Они касаются закупки природного газа у американских фирм, снижения тарифов на экспорт из США и налогов для технологических гигантов Кремниевой долины. Еще одним условием станет препятствование Китаю в использовании других государств для поставок своей продукции в Соединенные Штаты.