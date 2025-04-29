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В МИД РФ рассказали об обсуждениях странами БРИКС тарифной политики США

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Участники встречи министров иностранных дел стран БРИКС, которая проходит в Рио-де-Жанейро с 28 по 29 апреля, обеспокоены тарифами президента США Дональда Трампа, его политика вынуждает думать над разными решениями. Об этом 29 апреля сообщил журналистам замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

«Мы обсуждаем разные опции. У стран, естественно, есть нюансировки в подходах», — заявил Рябков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, тема политики Трампа была затронута «во всех выступлениях и в кулуарных встречах». Он уточнил, что участники встречи обеспокоены последствиями введения тарифов.

Помимо этого, замглавы МИД РФ подчеркнул, что происходящее в сфере торговли — «отражение глубоко односторонних, в какой-то степени предвзятых подходов, которыми одержим Вашингтон». Он отметил, что одной из повесток встреч стало также обсуждение противозаконности односторонних мер, которые применяет Трамп.

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Ранее, 14 апреля, газета The Washington Post заявила, что администрация Трампа выдвинет ряд требований на переговорах со странами, которые желают избежать высоких импортных тарифов. Они касаются закупки природного газа у американских фирм, снижения тарифов на экспорт из США и налогов для технологических гигантов Кремниевой долины. Еще одним условием станет препятствование Китаю в использовании других государств для поставок своей продукции в Соединенные Штаты.

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