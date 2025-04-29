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В МИД РФ поприветствовали назначение Хусейна аш-Шейха вице-президентом Палестины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия приветствует решение палестинского руководства, связанного с назначением Хусейна аш-Шейха на пост вице-президента страны. Об этом 29 апреля заявили на официальном сайте МИД РФ.

«Россия приветствует решение палестинского руководства. В Москве знают Х. Шейха как ответственного и опытного политика, пользующегося уважением в регионе и мире. Он последовательно выступает за дипломатическое урегулирование палестино-израильского конфликта, развитие российско-палестинских отношений», — говорится в публикации.

МИД РФ также призвало к проведению прямых переговоров по урегулированию вопросов окончательного статуса по резолюциям Совета Безопасности ООН между Израилем и Палестиной. По мнению ведомства, необходимой предпосылкой является прекращение боевых действий на территории Газы и Западного берега реки Иордан, также следует отпустить заложников и других удерживаемых людей.

«Убеждены, что добиться устойчивой стабильности и долгосрочного мира в регионе невозможно без комплексного решения застарелой палестинской проблемы на универсально признанной международно-правовой базе. Российская дипломатия продолжит прикладывать максимум усилий в этих целях», — отметило МИД РФ.

Уточняется, что решение о назначении на должность вице-президента Палестины было принято в рамках заседания Центрального совета Организации освобождения Палестины, которое прошло 24 апреля. Назначение на этот пост утвердили 26 апреля.

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11 апреля генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лазарини заявил, что единственной альтернативой деятельности агентства является создание полноценного палестинского государства. Глава БАПОР подчеркнул, что решение палестинского вопроса необходимо для прекращения насилия и достижения стабильности в регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 апреля сообщил, что страна может признать государство Палестина этим летом. По его словам, в июне Франция могла бы финализировать движение за взаимное признание Палестины несколькими странами.

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