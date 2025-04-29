Золото продолжает быстро дорожать. Ответы на главные вопросы

В этом году золото подорожало примерно на 25% — 22 апреля цена обновила исторический максимум, превысив $3,5 тыс. за унцию. К росту цен на активы-убежища — это не только золото, но и иена, и швейцарский франк — привел новый виток ослабления доллара, критика президентом США Дональдом Трампом главы Федеральной резервной системы (ФРС) и опасения, связанные с торговыми войнами. Центральные банки отреагировали на нестабильность скупкой драгметалла, чтобы диверсифицировать резервы и защитить себя от скачков валютных курсов. В итоге их действия стали катализатором роста стоимости золота. Почему растет спрос и цена на золото — в материале «Известий».

Почему всем нужно золото?

• Для современных инвесторов любовь к золоту объясняется стабильностью и ликвидностью этого актива. Его также рассматривают как средство защиты от инфляции, когда покупательная способность валют снижается.

• Статус золота как безопасного актива сейчас повысился, поскольку торговая политика нынешнего американского президента подорвала доверие к другим традиционным инструментам защиты от рыночных колебаний, а именно к доллару и государственным облигациям.

• Особенно активно драгметалл скупают в Индии и Китае. Например, индийские домохозяйства владеют примерно 25 тыс. т золота — это более чем в пять раз превышает объем запасов, хранящихся в американском федеральном хранилище в Форт-Ноксе.

Во всем виноват Трамп?

• В этом году цены на золото взлетели до рекордных значений, поскольку развязанный Трампом торговый конфликт дестабилизировал рынки — в результате интерес к рисковым активам снизился, а к активам-убежищам возрос. К таким активам относят прежде всего золото, а также японскую йену и швейцарский франк.

• Политика Трампа, целью которой, вероятнее всего, был рост стоимости гособлигаций, которые ранее считались одним из самых надежных активов, привела к обратному эффекту. Инвесторы, напуганные нестабильностью на рынках и ситуацией неопределенности в США, начали выводить капитал из гособлигаций и вкладывать его в золото.

• При этом запасы золота в биржевых инвестфондах увеличивались в течение 12 недель — это самый продолжительный период роста таких резервов с 2022 года. Объемы торгов на Шанхайской бирже золота достигли самого высокого уровня с 2016 года, а объемы торгов этим драгметаллом на Шанхайской фьючерсной бирже стали рекордными за последние шесть лет.

Центральные банки и Китай

• Центральные банки начали скупать золото еще до торговой войны Трампа. В 2024 году цены на металл выросли, в частности, из-за масштабных закупок. В развивающихся странах, которые стремятся уменьшить свою зависимость от доллара, масштабы закупок были наиболее значимы.

• По данным Всемирного совета по золоту, в 2024 году центральные банки приобрели более 1 тыс. т золота в слитках — в их распоряжении находится примерно пятая часть всего золота, которое когда-либо было добыто. Один из лидирующих покупателей — Народный банк Китая. В марте доля золота в его резервах увеличивалась пятый месяц подряд.

• По данным портала Discovery Alert, китайским страховым компаниям было предписано инвестировать 1% своих активов в физическое золото к концу 2025 года. Кроме того, 10 крупнейших государственных китайских пенсионных фондов конвертируют 1% своих активов в золото. С учетом замаскированных покупок золота Народным банком Китая страна может аккумулировать до 40% слитков во всем мире.

Что сейчас с ценами?

• По сравнению с рекордными значениями прошлой недели слитки к 28 апреля потеряли в цене 6%. При этом, по мнению экспертов, его скупали слишком активно, так что за восемь торговых дней оно подорожало более чем на $500 и потому вскоре ожидается как пауза в этой динамике, так и некоторое снижение рисков.

• Сейчас на рынках ощущается «нервозное спокойствие», говорят аналитики. Инвесторы следят за последними коррективами в торговой политике США.

Какие прогнозы?

• Цены на золото в настоящее время корректируются, но, как считают эксперты, вскоре опять возможен их рост, поскольку в условиях экономической нестабильности слитки показывают наилучшие результаты.

• В Goldman Sachs Group прогнозируют, что к концу года золото будет стоить $3,7 тыс. за унцию, а в середине следующего года цена металла может достичь $4 тыс.