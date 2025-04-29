В аэропорту Кишинева задержали главу оргкомитета «Победа» после поездки в Москву
Глава координационного совета российских соотечественников в Молдавии, а также национального комитета «Победа» Алексей Петрович был задержан в аэропорту после поездки в Москву. Об этом 29 апреля он сообщил в своем Telegram-канале.
«Задержан в международном аэропорту Кишинева после возвращения с международного симпозиума, посвященного 80-летию победы над нацизмом и создания ООН», — сообщил Петрович.
Он уточнил, что ожидает обыска и дополнительного досмотра, добавив, что из-за задержания не сможет присутствовать на заседании ответственных служб в мэрии Кишинева, посвященном подготовке к мероприятиям ко Дню Победы. Петрович выразил надежду, что его коллеги достойно справятся с задачей и защитят право граждан на празднование важного для всех праздника.
Ранее, 27 апреля, лидера комитета «Победа» задержали при попытке вылететь из Молдавии. Позднее его отпустили и разрешили выехать, не указав при этом причину дополнительного досмотра.
В тот же день в беседе с «Известиями» Петрович предположил, что молдавские власти, вероятно, пытаются запугать его регулярными задержаниями в аэропорту. Он уточнил, что первый раз его досмотрели около двух недель назад при возвращении из России. У политика проверили личные вещи, документы и банковские карты, после чего вручили протокол, в котором указывались три причины досмотра: проверка законности пребывания в Молдавии, достоверности документов и багажа.