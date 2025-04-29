До конца года в Москве откроют трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова
Новую трамвайную линию, которая пройдет по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, планируют открыть в Москве до конца года. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.
Пути создаются на обособленном полотне и отделяются разметкой от проезжей части, чтобы полосы для движения автомобилей не пересекались с трамвайной линией. Строители применяют технологию бесшовной укладки путей для тихого и плавного хода.
По словам мэра, линия от станции метро «Чистые пруды» до площади трех вокзалов будет обслуживать порядка 2 млн жителей юго-запада, юга, востока и центра города. В перспективе она позволит создать два диаметральных трамвайных маршрута, которые свяжут 19 районов Москвы.
«Реконструируем прилегающую улично-дорожную сеть, в том числе в районе примыкания улицы Маши Порываевой к Каланчёвской улице и Комсомольской площади, рядом с пересечением проспекта Академика Сахарова со Сретенским бульваром», — отметил градоначальник.
Собянин подчеркнул, что в Москве расширяется трамвайная сеть, восстанавливаются исторические маршруты. Например, планируется возобновить движение на Трифоновской улице до Рижской площади. Кроме того, в планах до 2030-го года — провести реконструкцию четырех депо, а также перепрофилировать бывший 7-й троллейбусный парк на Нагатинской улице в новое трамвайное депо Нагатинское.