В Грузии рассказали о подготовке переворота с участием воюющих на Украине наемников
Насильственную смену власти планировалось провести в Грузии в 2024 году, в разработке плана принимали участие грузинские наемники с Украины. Об этом 29 апреля стало известно из отчета Службы госбезопасности республики.
«Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций», — сказано в сообщении, опубликованном ТАСС.
Как сообщает агентство со ссылкой на отчет, предлогом переворота могли стать принятие закона об иностранных агентах и обвинение правительства в фальсификации парламентских выборов, состоявшихся 26 октября 2024 года.
Ранее, 23 апреля, российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили с Учей Нануашвили, представителем грузинской оппозиции и главой Democracy Research Institute. Он признался, что Агентство по международному развитию (USAID) и посольство США помогали в проведении массовых протестов в Грузии, и рассказал о планах по усилению протестных настроений в стране.