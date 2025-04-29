Авиакомпания S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Анталью со 2 мая

Авиакомпания S7 Airlines со 2 мая увеличит количество рейсов из Москвы в Анталью. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила во вторник, 29 апреля.

Рейсы будут выполнять по два рейса в день, передает агентство городских новостей «Москва».

С учетом изменений рейсы из Москвы будут отправляться в 08:50 с приземлением в Анталье в 13:55 и в 20:50 с приземлением в 01:55 следующего дня, а из Антальи — в 02:55 с приземлением в Домодедово в 07:40 и в 14:55 с приземлением в 19:40.

Перелеты по данному направлению выполняются на самолетах Airbus A320.

«Известия» писали 21 апреля, что россияне в возрасте 60 лет и старше стали больше путешествовать в период майских праздников.

По данным исследования, в пятерку городов, из которых наиболее часто отправляются пожилые туристы в майские праздники, входят Москва (33%), Санкт-Петербург (16,4%), Екатеринбург (9,8%), Казань (3,2%) и Сочи (2,5%).

В период майских праздников российские пенсионеры чаще всего выбирают для поездок такие зарубежные направления, как Турция, Египет, ОАЭ и Абхазия. Особенно заметен рост интереса к Египту, где спрос увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом, а также к ОАЭ, где он вырос на 55,5%. Кроме того, аналитики отмечают значительное повышение интереса к путешествиям в Китай и Вьетнам по сравнению с единичными запросами в прошлом году.

Ранее, 16 апреля, председатель правления ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин рассказал в беседе с НСН, что в летний сезон большим спросом среди туристов из России пользуются Турция и Таиланд. При этом Китай выполняет важную транзитную функцию и предлагает доступные перевозки в другие страны — Японию и Южную Корею, сообщает 360.ru.