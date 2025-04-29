Василия Церетели назначили и. о. президента РАХ до общего собрания членов академии
Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента учреждения. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе РАХ.
«Президиум Российской академии художеств на заседании 29 апреля 2025 года назначил вице-президента Церетели Василия Зурабовича исполняющим обязанности президента», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.
Уточняется, что он будет занимать должность до проведения общего собрания членов РАХ, на котором должны состояться выборы нового президента академии.
Президент РАХ, художник-монументалист, скульптор Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. По словам его помощника Сергея Шагулашвили, скульптор скончался в мастерской у себя дома. 26 апреля его похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.
Василий Церетели 24 апреля поделился с «Известиями», что его дедушка подарил миру огромное достояние произведений искусства, работа для него была смыслом жизни. По его словам, Церетели-старший до последнего творил и делал всё на благо искусства, людей, человечества и академии.