Росприроднадзор проверит предприятия без комплексных экологических разрешений

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев 29 апреля поручил Росприроднадзору проверить предприятия без комплексных экологических разрешений.

«Наша задача — повышать уровень ответственности бизнеса к окружающей среде. Предприятия должны планомерно отказываться от устаревших и ресурсоемких технологий в пользу более современных и экологичных, безопасных для окружающей среды и для людей. В числе должников есть социально значимые объекты, что вызывает наибольшее беспокойство. Со стороны правительства были обеспечены все необходимые условия для получения комплексных экологических разрешений, в том числе были вдвое сокращены сроки их выдачи», — сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам получения комплексных экологических разрешений.

В мероприятии приняли участие руководство профильных ведомств, регионов и представители аппаратов полномочных представителей президента России в федеральных округах.

Отмечается, что с 1 января вступил в силу закон, обязывающий крупные предприятия, в том числе работающие в сфере промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальные объекты и предприятия сельского хозяйства, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду, получить комплексные экологические разрешения. Такие разрешения подтверждают соблюдение экологических требований либо наличие планов по модернизации производств.

Как указал Патрушев, большинство объектов, которые не подавали заявки, сосредоточены в Республике Дагестан, Саратовской и Московской областях. В Калининградской области, республиках Ингушетия и Северная Осетия — Алания разрешение не получил ни один из объектов.

Вице-премьер поручил Росприроднадзору провести внеплановые проверки объектов, которые не получили комплексные экологические разрешения вовремя. За отсутствие комплексных экологических разрешений предусмотрен стократно повышающий коэффициент к плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также штрафы.

Также Патрушев поручил обновить справочники, содержащие технологические показатели наилучших доступных технологий.

Ранее, 24 апреля, Патрушев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом аль-Джабером создание специальной рабочей группы для развития диалога двух стран в сфере экологии и охраны окружающей среды. В рамках нее в том числе будут обсуждаться вопросы сохранения биоразнообразия. Планируется, что первое заседание состоится уже в мае текущего года.