Опубликовано видео момента ДТП с автобусом с российскими туристами в Турции
На камеры видеонаблюдения попал момент аварии автобуса с российскими туристами в Турции. Видео 29 апреля публикуют «Известия».
На кадрах видно, что автобус вошел в поворот на полной скорости, съехал с дороги, перевернулся и упал в кювет. Причины ДТП выясняются.
Об аварии утром 29 апреля сообщило турецкое агентство IHA. Уточнялось, что автобус вылетел с трассы в районе Манавгат после потери водителем управления. По данным агентства, травмы получили по меньшей мере 18 туристов из России и водитель.
Позже в генконсульстве РФ сообщили, что в больницах остаются 17 россиян. Им оказывается медицинская помощь, двум пострадавшим может потребоваться хирургическое вмешательство.