Беспилотник обнаружили и обезвредили в лесу Смоленской области
В лесу Смоленской области обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Сегодня в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района был обнаружен БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, сотрудники оперативных служб успешно смогли обезвредить дрон.
Он также призвал местных жителей соблюдать правила безопасности, а при обнаружении обломков беспилотника не приближаться к нему и сразу же проинформировать экстренные службы о его местонахождении.
14 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе на территории Глушковского района добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг. По его словам, из-за своих габаритов этот дрон был способен поднимать до 50 кг и пролетать до тысячи километров.