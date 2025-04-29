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AP узнало о заморозке федеральных средств Трампом при поддержке Маска

AP: Трамп при поддержке Маска заморозил около $430 млрд федеральных средств
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его администрация при поддержке главы департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардера и предпринимателя Илона Маска приостановили выделение около $430 млрд федеральных средств. Об этом 29 апреля сообщило агентство Assosiated Press (AP).

Там отметили, что сенатор Пэтти Мюррей и член палаты представителей Роза ДеЛауро опубликовали онлайн-трекер, показывающий способы, которыми американский лидер и глава DOGE прерывают поток федеральных средств. По мнению конгрессменов, глава государства и Маск действовали незаконно.

«Вместо того чтобы инвестировать в американский народ, президент Трамп игнорирует наши законы и растрачивает ресурсы», — заявили Мюррей и ДеЛауро, представляющие Демократическую партию.

Агентство обратило внимание на то, что при этом Белый дом и республиканцы утверждают: они борются с расточительством в правительстве, несмотря на судебные разбирательства, с которыми приходится сталкиваться из-за этой работы.

«Директор административно-бюджетного управления Трампа намерен вскоре направить конгрессу пакет мер по отмене законопроектов на сумму $9 млрд, чтобы вернуть средства за счет сокращений Агентства США по международному развитию и других организаций», — указано в публикации.

По данным AP, некоторые республиканцы тоже недовольны сокращениями в штате государственных ведомств, но избегают публичной критики президента.

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Газета Financial Times 20 апреля сообщила, что DOGE в рамках кампании по сокращению расходов расширил сферу своего влияния и включил в нее ключевые культурные институты страны. Так, финансирование Национальной художественной галереи планируется сократить на $1 трлн.

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