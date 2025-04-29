Мишустин отметил рост российской IT-индустрии на 28% за пять лет

Рост российской IT-индустрии составил почти 28%, а ее вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился в несколько раз. Об этом 29 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о промышленном программном обеспечении тяжелого класса.

«Наша IT-индустрия демонстрирует неплохие результаты. За последние пять лет совокупный среднегодовой темп ее роста составил почти 28%, а вклад в ВВП за этот период увеличился практически в два раза. Спрос на отечественные корпоративные решения вырос в два-три раза», — сказал он.

По словам премьер-министра, отечественный программный продукт необходим предприятиям для стабильной и успешной работы, повышения эффективности, развития мощностей, масштабирования производимой продукции. Кроме того, необходимо добиться «цифровой зрелости» экономики РФ.

Мишустин отметил, что, несмотря на санкционное давление на Россию, к моменту введения ограничений в стране уже были собственные технологии и наработки, которые на данный момент получают широкое распространение.

Глава правительства добавил, что во всех сегментах идет переход на отечественные программы: от операционных систем и пользовательских приложений до сложных многоуровневых корпоративных систем управления производством и жизненным циклом продукции.

Ранее, 20 апреля, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия занимает ведущие мировые позиции в цифровизации, несмотря на многочисленные взломы оборудования и санкционное давление со стороны недружественных стран. Он отмечал, что программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий показывают результат.