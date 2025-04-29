В Ставрополе выпустила цветы Трахикарпус Форчуна

Вечнозеленая пальма зацвела в парке Победы в Ставрополе, благополучно пережив зиму. Растению не навредили температурные качели, которые наблюдались с начала года, сообщает пресс-служба парка во вторник, 29 апреля.

На время холодов — с декабря по март — пальму накрывают огромным куполом из стекла. Находясь в тепле, дерево выпустило цветы, на которых далее образуются похожие на финики плоды. Посетителей парка предупреждают, что ягоды несъедобные.

Ставропольская пальма — это Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei), пишет ИА StavropolMedia. Вид относится к морозоустойчивым и может выдержать температуру от –10 до –15 градусов. Во время цветения от нее исходит приятный сладкий аромат.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что в Ессентуках (Ставропольский край) началось цветение сакуры. Полюбоваться природным явлением можно в течение ближайших 10 дней.