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В Центробанке назвали пошлины Трампа аргументом для более жесткой политики

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Торговые пошлины президента США Дональда Трампа являются аргументом для проведения более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом 29 апреля сообщил советник председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Кирилл Тремасов в рамках бизнес-завтрака «Экономика в условиях высокой ключевой ставки».

По его словам, торговые войны создают проблемы и оказывают негативное влияние на мировую торговлю, что в дальнейшем провоцирует замедление глобальной экономики. Результатов замедления он назвал охлаждение и снижение спроса на сырье.

Тремасов подчеркнул, что сырьевые ресурсы являются основной частью российского экспорта, и отметил, что в дальнейшем, следуя логической цепочке, произойдет сокращение доходов экспортных государства.

«Сырьевые ресурсы — основная часть российского экспорта. Сокращение доходов может вызывать проинфляционные риски и требовать более жесткой политики», — приводит его слова ТАСС.

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 19 апреля указала на негативное влияние введенных Трампом пошлин на мировую экономику. Она в том числе отметила, что тарифы привели к снижению темпов роста глобальной экономики.

2 апреля президент США объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. 9 апреля Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля показатель достиг 145%.

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