Суд в Испании начал расследование причин отключения электроснабжения

Суд в Испании начал расследование причин масштабного отключения электроснабжения, чтобы выяснить, не был ли он актом саботажа. Об этом 29 апреля сообщило агентство Europa Press.

«Судья национального суда Испании Хосе Луис Калама инициировал предварительное производство по расследованию, стало ли отключение испанской электросети следствием акта информационного саботажа критической инфраструктуры Испании», — говорится в публикации.

В документе, который есть в распоряжении агентства, судья отмечает, что причина массового сбоя пока не установлена, однако кибертерроризм рассматривается как одна из возможных версий. По данным агентства, случившееся могут признать актом терроризма, если выяснится, что цель предполагаемых злоумышленников — подорвать конституционный строй или нарушить работу критически важных служб.

Как сообщает Europa Press, в своем выступлении в Монклоа премьер-министр Испании Педро Санчес просмотрел отчет оператора Red Eléctrica, в котором исключается возможность того, что отключение электроэнергии было вызвано кибератакой. Однако правительство проведет «независимый анализ», используя «все необходимые ресурсы», чтобы определить причину отключения электроэнергии.

«С этой целью правительство Испании через свой совет национальной безопасности создало комиссию по расследованию во главе с министерством экологического перехода», — заявил премьер-министр.

Он также гарантировал, что правительство будет привлекать частных операторов электроэнергетики к ответственности за «все соответствующие вопросы».

Масштабное отключение электричества в Испании и Португалии произошло 28 апреля. Оно повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Позже испанские и португальские СМИ сообщили, что специалисты начали работы по восстановлению электроснабжения.

Позднее в тот же день португальский оператор электросетей Ren назвал причиной сбоя в работе электросетей Испании и Португалии редкое атмосферное явление. 29 апреля оператор испанской электросети Red Eléctrica сообщил, что электроснабжение в Испании почти полностью восстановилось.