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«Бегущие волны» накроют Москву в ближайшие дни

Вильфанд: «бегущие волны» накроют Москву в ближайшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Аномально холодная погода и порывистый ветер прогнозируются в Москве из-за «бегущих волн» — это явление, при котором погодные условия резко меняются из-за перемещения возмущений по атмосфере. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил во вторник, 29 апреля.

«Погода в ближайшие дни не будет супермайской, и связано это с тем, что на европейской территории России прогнозируются «быстро бегущие волны», которые приводят к изменчивости погоды. Прежде всего ближайшие три дня будут ветреными, порывы ветра до 15 м/с», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд уточнил, что 1 мая температура прогнозируется на четыре градуса ниже многолетних значений — в столице будет от +9... +11 градусов.

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В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в предстоящие майские праздники ожидается дождливая погода, сообщает 360.ru.

Ранее в этот день деревья упали на припаркованные автомобили в районе Бибирево на северо-востоке Москвы из-за сильного ветра. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, пишет РИАМО.

12 апреля врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Петрова рассказала «Известиям» об обязательных правилах защиты от солнца. Она объяснила, что солнцезащитные средства следует наносить за 15 минут до выхода на улицу на все открытые участки тела: лицо, руки, шею и другие зоны, не прикрытые одеждой. Кроме того, при активном пребывании на солнце, особенно на пляже, крем нужно обновлять каждые 1,5–2 часа или после каждого купания.

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