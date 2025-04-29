В Дагестане задержали водителя столкнувшегося со скалой катера

В Дагестане задержали водителя катера после опрокидывания судна из-за столкновения со скалой в Сулакском каньоне, из-за чего погибла женщина. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Водитель задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», — рассказали в ведомстве ТАСС.

О том, что лодка перевернулась в Сулакском каньоне из-за столкновения со скалой, стало известно накануне. Отмечалось, что на борту находились восемь человек, из которых одна женщина 1992 года рождения погибла. Позднее возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.