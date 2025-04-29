Аэропорт Читы ждет масштабная реконструкция
Реконструкцию по двум проектам планируют провести в аэропорту Читы. Общий объем инвестиций составит 2,8 млрд рублей, заявил директор воздушной гавани Денис Каминский в интервью ИА ChitaMedia, опубликованном во вторник, 29 апреля.
По его словам, первый проект предусматривает обновление аэропортового комплекса, которое включает ремонт перрона, системы светосигнального оборудования, рулежных дорожек и других объектов. В планах — удлинить взлетно-посадочную полосу, расширить площадку для стоянки самолетов, обустроить систему защиты от подтоплений и построить аварийно-спасательную станцию.
Второй проект — строительство нового аэровокзального комплекса, в который войдут пассажирский терминал и привокзальная площадь, добавил Каминский. Объект сделают двухэтажным.
Работы планируется завершить в 2029 году. До конца 2025 года завершат проектирование аэровокзала и подготовку проектно-сметной документации.
Общая стоимость нового аэровокзального комплекса составит 7,6 млрд рублей, финансирование будет осуществляться по инвестпрограмме холдинга «Новапорт». На реконструкцию инфраструктуры направят 15,2 млрд рублей, 60% этой суммы — бюджетные деньги в рамках госпрограммы.
Ранее сообщалось, что в Чите планируется организовать склад временного хранения площадью 26,5 тыс. кв. м. Объект появится в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье».