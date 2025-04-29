Эксперт отметил важность создания совета по развитию пивоваренной отрасли

Экспертно-консультационный совет по развитию пивоваренной отрасли поспособствует выработке единой позиции и ведению диалога с государством для решения проблем индустрии. Об этом 29 апреля «Известиям» сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

«Для того чтобы нам консолидироваться и перед теми вызовами, которые существуют, выработать общую позицию, как раз и необходима единая площадка. Создание экспертного консультационного совета как раз и станет тем, наверное, инструментом, который позволит индустрии вести диалог с государством для решения своих проблем», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что среда объединения необходима для выработки общей стратегии, создания специальной дорожной карты и решения задач, стоящих перед индустрией.

Он уточнил, что в РФ отрасль представляет собой разнородные сегменты, в том числе малые, средние и большие пивоваренные заводы. При этом эксперт отметил, Россия является страной, в которой стоит жесткое по сравнению с остальными государствами ограничение в отношении производства и оборота пива.

Мамонтов подчеркнул, что в настоящее время у отрасли существуют некоторые проблемы. Например, перед индустрией стоят задачи решить вопросы, связанные с нормативно-законодательной базой регулирования отрасли, нелегальным оборотом, а также развитием культуры потребления пивоваренной продукции.

Накануне исполнительный директор объединения участников пивобезалкогольного рынка Камаль Лебедев рассказал «Известиям», что в настоящее время в России растет мастерство пивоваров, а также развиваются технологии. Он уточнил, что пивоваренное движение необходимо координировать, а также за ним следует наблюдать. По словам эксперта, этим должны заниматься предприниматели.

В тот же день стало известно, что в России по инициативе компании «Балтика» появился экспертно-консультационный совет по развитию пивоваренной отрасли. В ближайшем будущем совет намерен заняться выработкой общего подхода к решению возникающих вызовов, а также формированием предложений по изменению действующего регулирования пивобезалкогольной отрасли.