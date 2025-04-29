Свыше десятка человек погибли из-за религиозного конфликта в окрестностях Дамаска

В окрестностях Дамаска произошли столкновения между друзами и мусульманами-суннитами, погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом 29 апреля сообщило агентство Reuters.

«Более десятка человек погибли во вторник в преимущественно друзском городе недалеко от сирийской столицы в столкновениях, вызванных предполагаемой записью друза, проклинающего пророка Мухаммеда», — сказано в сообщении.

Как сообщает Reuters, подобное поведение разозлило местных мусульман-суннитов. Столкновения начались ночью, когда боевики из близлежащего города Малиха и других суннитских районов собрались в друзском городе Джарамана к юго-востоку от Дамаска. Там разгорелись бои с применением стрелкового оружия.

В начале марта в Сирии произошли масштабные столкновения в провинциях Латакия и Тартус, в ходе которых были убиты более 240 мирных жителей и свыше 230 бойцов сирийских сил безопасности. Особенно интенсивные бои разгорелись в городе Баниас.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 марта заявил, что вспышки насилия в Сирии вызывают глубокую озабоченность РФ. Он призвал как можно скорее остановить такие акты на территории страны.