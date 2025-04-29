Суд продлил меру пресечения обвиняемому в контрабанде кокаина колумбийцу

Московский областной суд продлил меру пресечения обвиняемому в пересылке и контрабанде кокаина колумбийскому наркоторговцу Муньосу Рамиресу Карлосу Альберто, известному в России как Карлос. Об этом 29 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что Карлос пробудет под стражей до 13 октября текущего года. Свою вину он признал, однако давать показания отказался.

По данным следствия, в 2016 году наркоторговец и его сообщники с помощью авиасообщения переправили в Россию контрабандой кокаин из Колумбии и Республики Парагвай. Наркотические вещества общим весом более 3,2 кг были спрятаны в двух почтовых отправлениях, обнаруженных в аэропортах Шереметьево и Внуково.

В ноябре 2017 года Карлоса объявили в международный розыск, вскоре его задержали колумбийские правоохранители. 12 декабря 2024 года наркоторговца экстрадировали в Россию.

11 апреля сообщалось, что гражданина Колумбии будут судить в Подмосковье. Отмечалось, что уголовное наказание предусмотрено по ч. 5 ст. 228.1, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Незаконная пересылка и контрабанда наркотических средств в крупном и особо крупном размерах»)».