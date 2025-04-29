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В Челябинске мошенники попытались выманить у женщины более 30 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Челябинской области задержали участника межрегиональной преступной группы, который попытался выманить у местной жительницы более 30 млн рублей. Об этом 29 апреля сообщили в УФСБ по региону «Известиям».

С помощью разных уловок и манипуляций злоумышленники выманивали у жителей региона крупные суммы денег. В том числе они сообщали ложные сведения о причастности к деятельности ФСБ России.

«Сотрудниками Управления установлено, что в апреле текущего года ОПГ, посредством телекоммуникационной связи, введя в заблуждение жительницу г. Челябинска, побудили последнюю снять с банковского счета денежные средства в сумме более 30 млн рублей и передать их через посредника злоумышленникам», — уточнили в сообщении.

Благодаря реализованной оперативной комбинации сотрудникам УФСБ удалось предотвратить хищение.

Отмечается, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России («Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой»). Подозреваемый был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Новосибирске 1 апреля задержали мужчину, который похитил у пенсионерки более 3 млн рублей сбережений в Красноярске и передал деньги сообщникам. Отмечалось, что мужчина уже имел судимость. Установлено, что он успел перевести почти всю сумму через пункт обмена криптовалюты, себе он оставил всего 90 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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