Новый роллердром построят в Железноводске взамен старого

Новый роллердром оборудуют в парке Железноводска (Ставропольский край). Он заменит старый, который разрушился, сообщает пресс-служба администрации города во вторник, 29 апреля.

«Мы решили, что такой роллердром, как был, не подходит для эксплуатации: он очень быстро изнашивается и его регулярно приходится ремонтировать. Поэтому появится бетонный», — сказал мэр курорта Евгений Бакулин, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

По его словам, у нового роллердрома будет очень много плюсов, начиная от эстетики и заканчивая длительным сроком эксплуатации.

Площадь нового объекта составит более 360 кв. м. Туристы и горожане смогут кататься на роликовых коньках, скейтах и самокатах.

Ранее в апреле сообщалось, что Железноводск получил статус города военно-исторического наследия. Курорт принимал на лечение раненых красноармейцев вплоть до оккупации в августе 1942 года.