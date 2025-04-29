Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Воробьев покинул должность

Хоккейный клуб (ХК) ЦСКА прекратил сотрудничество с тренерским штабом во главе с Ильей Воробьевым. Об этом 29 апреля сообщили на сайте ХК.

«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон-2024/25 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе ХК сообщили, что о новых кадровых назначениях сообщат позже.

5 апреля ХК ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и выбыл из плей-офф КХЛ со счетом в серии 2:4. Московская команда проиграла со счетом 2:5 и впервые за всю историю позволила «Динамо» из Минска пройти во второй раунд. Победу белорусской команде обеспечил бывший тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.