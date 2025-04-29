Прокурор США обвинил «Википедию» в пропаганде и манипулировании информацией

Федеральный прокурор американского округа Колумбия Эдвард Мартин обвинил онлайн-энциклопедию «Википедия» в пропаганде и манипулировании информацией, которая затрагивает интересы США. Соответствующее письмо прокурора в адрес фонда Wikimedia датируется 24 апреля.

«Википедия» допускает манипулирование информацией на своей платформе, включая переписывание ключевых исторических событий и биографических данных нынешних и предыдущих американских лидеров, а также других вопросов, затрагивающих национальную безопасность и интересы Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Мартин апеллирует к статье Кодекса США, которая регулирует деятельность организаций, освобожденных от уплаты налогов. Согласно положениям документа, такие организации должны осуществлять свою деятельность исключительно в «религиозных, благотворительных, научных целях, в интересах общественной безопасности, в литературных или образовательных целях».

По его мнению, платформа «маскирует пропаганду», влияющую на общественное мнение, под видом предоставления информационных материалов. Такая политика противоречит «образовательной» миссии Wikimedia, подчеркнул Мартин.

Помимо этого, прокурор возмутился тем, что руководство «Википедии» составляют в основном иностранные граждане, что «противоречит интересам американских налогоплательщиков».

«Если контент, содержащийся в статьях «Википедии», является предвзятым, ненадежным или создан организациями, которые хотят причинить вред Соединенным Штатам, приоритизация «Википедии» поисковой системой только усилит пропаганду среди более широкой американской аудитории», — подчеркнул он.

Мартин направил фонду 12 вопросов, касающихся работы онлайн-энциклопедии, в частности о том, как обеспечивается отражение нескольких точек зрения и когда удаляется вредоносный или незаконный материал. Ответы на вопросы он ожидает к 15 мая.

24 декабря прошлого года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал прекратить жертвовать средства «Википедии» из-за ее редакционной политики. Интернет-ресурс отчитался, что в 2023–2024 годах потратил более $50 млн своего общего бюджета на поддержку политики разнообразия и равенства. Маск потребовал больше не перечислять «Википедии» пожертвования, пока та не вернет баланс полномочий для редактирования.