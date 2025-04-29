Реклама
Прямой эфир
Общество
Прошедший в Перми снегопад назвали сильнейшим в XXI веке
Общество
Путин призвал твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
В Лондоне произошел масштабный пожар на электрической подстанции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение после отключения
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Школьный автобус попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области
Армия
ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
Не менее 18 туристов из России пострадали после аварии с автобусом в Турции
Наука и техника
Баканов сообщил об объединении 13 стран с РФ и КНР для создания лунной станции
Экономика
Орешкин заявил об отсутствии инфраструктурного развития в экономиках Европы и США
Наука и техника
Самолет МС-21 совершил первый полет с новыми российскими системами

Прокурор США обвинил «Википедию» в пропаганде и манипулировании информацией

0
EN
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Федеральный прокурор американского округа Колумбия Эдвард Мартин обвинил онлайн-энциклопедию «Википедия» в пропаганде и манипулировании информацией, которая затрагивает интересы США. Соответствующее письмо прокурора в адрес фонда Wikimedia датируется 24 апреля.

«Википедия» допускает манипулирование информацией на своей платформе, включая переписывание ключевых исторических событий и биографических данных нынешних и предыдущих американских лидеров, а также других вопросов, затрагивающих национальную безопасность и интересы Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Мартин апеллирует к статье Кодекса США, которая регулирует деятельность организаций, освобожденных от уплаты налогов. Согласно положениям документа, такие организации должны осуществлять свою деятельность исключительно в «религиозных, благотворительных, научных целях, в интересах общественной безопасности, в литературных или образовательных целях».

По его мнению, платформа «маскирует пропаганду», влияющую на общественное мнение, под видом предоставления информационных материалов. Такая политика противоречит «образовательной» миссии Wikimedia, подчеркнул Мартин.

Помимо этого, прокурор возмутился тем, что руководство «Википедии» составляют в основном иностранные граждане, что «противоречит интересам американских налогоплательщиков».

«Если контент, содержащийся в статьях «Википедии», является предвзятым, ненадежным или создан организациями, которые хотят причинить вред Соединенным Штатам, приоритизация «Википедии» поисковой системой только усилит пропаганду среди более широкой американской аудитории», — подчеркнул он.

Мартин направил фонду 12 вопросов, касающихся работы онлайн-энциклопедии, в частности о том, как обеспечивается отражение нескольких точек зрения и когда удаляется вредоносный или незаконный материал. Ответы на вопросы он ожидает к 15 мая.

На «Вики» ваши: зачем киберворы выдают себя за админов энциклопедии
Жертвами фишинговой схемы становятся артисты, ученые и политики

24 декабря прошлого года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал прекратить жертвовать средства «Википедии» из-за ее редакционной политики. Интернет-ресурс отчитался, что в 2023–2024 годах потратил более $50 млн своего общего бюджета на поддержку политики разнообразия и равенства. Маск потребовал больше не перечислять «Википедии» пожертвования, пока та не вернет баланс полномочий для редактирования.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025