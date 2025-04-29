Пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области пять мирных жителей получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, двое мужчин пострадали при ударе дрона по гражданскому автомобилю в селе Новая Таволжанка. Уточняется, что они самостоятельно обратились в Шебекинскую центральную районную больницу. Одному мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и руки, у второго пострадавшего зафиксирована баротравма.

Гладков уточнил, что в результате атаки беспилотника на автомобиль на участке автодороги Новоалександровка – Становое в Борисовском районе пострадала женщина. Медики доставили ее в больницу в тяжелом состоянии и со множественными осколочными ранениями живота и плеча. Автомобиль получил повреждения.

«На участке автодороги Красная Яруга – Отрадовка дрон ударил по припаркованному автомобилю. Двое мужчин, которые находились рядом, получили осколочные ранения ног», — добавил губернатор в Telegram-канале.

В результате атаки дрона ВСУ на село Новая Таволжанка Белгородской области 27 апреля пострадал водитель «Газели», принадлежащей сельскохозяйственному предприятию. Его доставили в городскую больницу №2 города Белгорода с ушибом живота, уточнил Гладков.