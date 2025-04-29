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Политолог оценил призыв японского депутата к Киеву о необходимости уступок

Политолог Стрельцов: в Токио понимают, что Киеву предстоит капитулировать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Токио на примере собственной истории понимает, что Киеву скорее всего предстоит капитулировать в конфликте с Москвой. Об этом 29 апреля «Известиям» рассказал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Стрельцов.

28 апреля депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки опубликовал пост в своем блоге, в котором призвал власти Украины не повторять судьбу Токио в конце Второй мировой войны, когда в 1945 году стране пришлось объявить о капитуляции. По его мнению, власти Украины должны признать свое положение, отказаться от агрессивной риторики и согласиться на переговоры с Россией.

Политолог отметил, что Судзуки является одним из немногих японских политиков, который уже давно поддерживает позицию России. По его словам, за исключением его, японские политические деятели не высказывают открыто свои симпатии по отношению к РФ.

«Говорить о том, что его взгляды распространены в Японии, во всяком случае в политическом мире, наверное, было бы неправильно, потому что в Японии всё-таки присутствует антироссийский настрой в политической среде», — сказал Стрельцов.

Также он прокомментировал сравнение судьбы Украины с положением Японии в конце Второй мировой войны.

«Здесь известные факты, что Япония капитулировала. Скорее всего, он имеет в виду, что Украине тоже предстоит капитулировать и что такого сценария Киеву нужно постараться избежать. Украина должна пойти на уступки. Потому что капитуляция Японии — это такое позорное пятно в истории Японии», — заключил эксперт.

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Судзуки посещал РФ в октябре 2023 года. В результате он был вынужден выйти из партии «Общество обновления Японии», поскольку визит был расценен политической силой как нарушение «совета о приостановке поездок» в страну.

В беседе с «Известиями» тогда депутат отметил важность сотрудничества между Японией и Россией. Он назвал экономические обмены возможностью для политического примирения. Политик подчеркнул, что и дальше будет стремиться к поддержанию дружеских отношений с Москвой.

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