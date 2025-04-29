СМИ узнали о подготовке команды Трампа к возможному импичменту

Советники президента США Дональда Трампа всерьез оценивают возможность импичмента американского лидеру в следующем году в случае получения демократами большинства в палате представителей американского конгресса. Об этом 29 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Демократы сейчас не контролируют палату представителей, но они уже дают понять, что готовы провести Трампа через еще один импичмент», — говорится в материале.

При этом администрация американского лидера осознает, насколько процесс импичмента может повлиять на Белый дом, а также затормозить реализацию президентской программы.

Накануне член палаты представителей конгресса США Шри Танедар (представитель Демократической партии от штата Мичиган) заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении американского лидера, обвинив его в широкомасштабном злоупотреблении властью и нарушениях Конституции, которые, по мнению сенатора, подрывают американскую демократию и угрожают верховенству закона.

До этого, 5 апреля, член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин на митинге демонстрантов под названием «Руки прочь!» заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента Трампа. В ходе выступления Грин сравнил американского лидера с библейским Голиафом, а себя назвал Давидом. Он подчеркнул, что президенту США нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом.