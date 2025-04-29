В Лондоне произошел масштабный пожар на электрической подстанции

На электрической подстанции в Лондоне вспыхнул пожар, в ликвидации которого задействовали около 100 сотрудников пожарных служб. Об этом 9 апреля сообщило издание Independent.

«Горит электрический трансформатор на подстанции в Мейда-Вейл, а также крыша соседнего жилого дома», — сказано в сообщении.

Как передает Independent, спасатели уже эвакуировали около 80 человек.

Ранее, 21 марта, сообщалось о взрыве на электроподстанции, которая находилась в 2,5 км от лондонского аэропорта Хитроу. В результате отключения электричества крупнейшая в стране воздушная гавань потеряла энергию, которой бы хватило для обеспечения потребностей среднего города.