Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС

Венгерский парламент проголосовал за выход страны из состава Международного уголовного суда (МУС). Об этом 29 апреля сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

«Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС», —написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Он подчеркнул, что такое решение связано с тем, что Венгрия не желает быть частью «политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 апреля объявил о решении страны выйти из МУС. Правительство Венгрии в тот же день внесло в парламент законопроект о выходе из МУС.