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Россияне рассказали о популярных способах хранения наличных

Опрос: каждый второй россиянин хранит наличные деньги дома
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Среди опрошенных россиян каждый второй хранит дома наличные деньги. При этом более половины из них могут доверить свои сбережения банку при условии высоких процентных ставок по вкладам, гарантии безопасности и защиты средств. Об этом говорится в результатах опроса ВТБ, с которыми ознакомились «Известия» 30 апреля.

Эксперты выяснили, что около четверти респондентов предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в копилках (20%) и в книгах (20%). Некоторые (12%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 7% — хранят наличные под матрасом. Также среди наиболее необычных мест, куда прячут деньги дома, — за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

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В основном россияне держат дома некрупную сумму денег: от 5 тыс. до 30 тыс. рублей (более 40% опрошенных) или от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (более 30%). Большинство отметили, что хранить так наличные средства удобно, потому что к ним всегда есть доступ. Некоторые используют накопительный счет в качестве «электронного кошелька» для оперативного использования средств, которые доступны в любое время.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что наиболее распространенной финансовой мечтой опрошенных россиян стало желание перестать работать и жить на пассивный доход. Этот вариант выбрали 47% респондентов, говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». Вместе с тем 21% опрошенных стремятся к самореализации через создание чего-то значимого, а 13% задумываются о приобретении недвижимости.

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