Россияне рассказали о популярных способах хранения наличных

Среди опрошенных россиян каждый второй хранит дома наличные деньги. При этом более половины из них могут доверить свои сбережения банку при условии высоких процентных ставок по вкладам, гарантии безопасности и защиты средств. Об этом говорится в результатах опроса ВТБ, с которыми ознакомились «Известия» 30 апреля.

Эксперты выяснили, что около четверти респондентов предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в копилках (20%) и в книгах (20%). Некоторые (12%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 7% — хранят наличные под матрасом. Также среди наиболее необычных мест, куда прячут деньги дома, — за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

В основном россияне держат дома некрупную сумму денег: от 5 тыс. до 30 тыс. рублей (более 40% опрошенных) или от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (более 30%). Большинство отметили, что хранить так наличные средства удобно, потому что к ним всегда есть доступ. Некоторые используют накопительный счет в качестве «электронного кошелька» для оперативного использования средств, которые доступны в любое время.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что наиболее распространенной финансовой мечтой опрошенных россиян стало желание перестать работать и жить на пассивный доход. Этот вариант выбрали 47% респондентов, говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». Вместе с тем 21% опрошенных стремятся к самореализации через создание чего-то значимого, а 13% задумываются о приобретении недвижимости.