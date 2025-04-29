Орешкин заявил об уверенной позиции РФ в глобальной экономике через 10 лет
Россия займет уверенное место в глобальной экономике через 10 лет. Об этом 29 апреля сообщил «Известиям» заместитель главы администрации президента (АП) РФ Максим Орешкин после открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».
«Это уверенное место, это место сильной независимой суверенной страны, которая обладает собственными компетенциями, занимает прочные позиции», — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Антона Золотницкого о месте РФ в глобальной экономике через 10 лет.
Основным драйвером роста Орешкин назвал людей, в частности, молодежь России, которые будут двигать экономику вперед.
В ходе открытого диалога Орешкин заявил о практически остановке инфраструктурного развития в странах Европы и США в отличие от государств БРИКС и Глобального Юга в целом. Он уточнил, что в настоящее время в государствах — участниках БРИКС реализуются крупнейшие проекты и появляются новые города. По словам Орешкина, в странах Глобального Юга сосредоточен максимальный потенциал экономического развития и урбанизации.