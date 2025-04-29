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Эксперт рассказал о возможном снижении цен на «залежалые» автомобили

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Цены на автомобили, которые долго не продаются, могут снизиться, в том числе в два раза. Об этом рассказал «Известиям» автоэксперт Владимир Титов.

«Скапливалось машин, конечно, и больше, но всегда дилеры шли по пути такому: если машина не продается в течение года, то на нее просто снижается цена, она продается. <...> И до 50% даже снижали цены на, как говорят, залежалый товар, который нужно сбыть», — отметил Титов.

Он добавил, что, к примеру, у автомобильной резины есть определенный срок эксплуатации — около трех-четырех лет, после чего шины нужно менять. Этот фактор тоже может повлиять на цену машины.

Эксперт также подтвердил, что в основном речь идет о китайских автомобилях. Он сравнил их с одноразовой зажигалкой.

«Они [китайские производители] лишь бы сегодняшним днем продать машину, а как ее обслуживать, где запчасти брать — их это не волнует», — пояснил Титов.

По его словам, люди месяцами ждут комплектующие на свои автомобили китайских брендов, в том числе новые, находящиеся на гарантийном обслуживании. Титов отметил, что долго такая ситуация продолжаться не будет.

«Какая-то стабилизация рынка должна быть обязательно», — заключил он.

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Ранее, 28 апреля, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что у российских автодилеров скопилось около 500 тыс. нераспроданных машин. Из них 300–350 тыс. — бренды из Китая.

Ранее, 18 апреля, коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин рассказал, что продажи легковых автомобилей в России в I квартале 2025 года продемонстрировали значительное снижение — на 26% год к году. Основным фактором стало резкое сокращение объемов автокредитования, отметил он.

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