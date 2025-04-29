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Эксперт Демидов назвал энергосистему России сложнее и защищеннее европейской

Эксперт рынка энергетики Демидов: российская энергосистема сложнее европейской
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российская энергосистема является более сложной, изолированной и защищенной в сравнении с энергосистемой Европы, поэтому РФ не грозят подобные глобальные блэкауты, как в Испании и Португалии. Таким мнением с «Известиями» 29 апреля поделился независимый эксперт рынка энергетики Владимир Демидов.

«Сама система электрогенерации и электроснабжения у нас намного сложнее, чем в Европе. У нас тоже существуют разные виды энергетики, но основными являются атомная, гидроэнергетика и газовая. Если мы говорим о неких природных явлениях, сказать, что они больше подвержены этому влиянию, нельзя. Наши электросети используются в очень суровых условиях — от –50 с лишним градусов до +50», — отметил эксперт.

Еще одним преимуществом российской системы Демидов назвал ее большую изолированность, нежели в Европе. Если в области одной из станций, к примеру, произойдет авария, она не потянет за собой всю энергосистему страны, как это случилось в Испании и Португалии, отметил эксперт.

«Это было влияние извне и не природное, а, скорее всего, человеческое. Были предположения, что в Европе была хакерская атака. Я уверен, что наши системы уже подвергались подобному неоднократно и имеют высокую степень защиты. Наши системы однозначно лучше защищены, чем европейские», — заключил Демидов.

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28 апреля в Испании и Португалии произошел масштабный сбой в работе электросетей, оставивший без света миллионы людей. Отключение электроэнергии нарушило работу ключевой инфраструктуры Пиренейского полуострова, затронув общественный транспорт, светофоры, больницы, производственные предприятия, системы цифровых платежей, а также объекты атомной энергетики. Причины пока не установлены.

Оператор испанской электросети Red Eléctric утром 29 апреля сообщил о почти полном восстановлении электроснабжения в стране после масштабного отключения. По их данным, восстановлено 99,16% от всего числа электросетей. Позже агентство Lusa сообщило о восстановлении в Португалии работы железнодорожного транспорта, в том числе транспортного сообщения между Лиссабоном и населенными пунктами к югу от столицы на полуострове Сетубал.

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