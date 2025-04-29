Си Цзиньпин назвал банк БРИКС новой силой в международной финансовой системе

Банк БРИКС стал новой силой в международной финансовой системе. Об этом 29 апреля заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин отметил, что Новый банк развития (НБР) превратился в новую силу в международной финансовой системе и золотой знак сотрудничества Глобального Юга.

«Китай готов делиться опытом развития с другими странами-членами через Новый банк развития и предоставлять больше международных общественных благ», — приводятся его слова на сайте МИД Китая.

Китайский лидер призвал усилить роль стран Глобального Юга в процессе реформирования международной финансовой системы, подчеркнув необходимость защищать законные права и интересы развивающихся стран и поддерживать их на пути к модернизации.

По словам главы КНР, коллективный подъем Глобального Юга стал значимым этапом на пути к укреплению поддержанию мира во всём мире и содействию всеобщему развитию и улучшению системы мирового управления.

Си Цзиньпин отметил, что успехи Китая достигнуты благодаря упорному труду, и заверил, что страна намерена твердо отстаивать свои законные права, а также интересы всего международного сообщества.

Ранее, 28 апреля, глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ. В своей речи Ван И также подчеркнул важность и стратегическую ценность БРИКС.