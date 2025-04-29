В Испании исключили связь сбоя в электроснабжении с кибератакой
Масштабный сбой с электроснабжением, по предварительным данным, не связан с кибератакой. Об этом 29 апреля сообщил директор по операциям энергокомпании Red Electrica Эдуардо Прието.
«Мы можем исключить инцидент, связанный с кибербезопасностью», — приводит его слова агентство EFE.
В Red Electrica добавили, что вторжения в системы управления, которое могло бы быть причиной сбоя, не было.
Ранее, 28 апреля, СМИ сообщили, что жители большей части Испании и Португалии столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. Уточняется, что отключение повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Кроме того, в Мадриде эвакуировали метро. Отмечается, что улицы крупных городов оперативно заполнились местными жителями.
Позднее в тот же день португальский оператор электросетей Ren назвал причиной сбоя в работе электросетей Испании и Португалии редкое атмосферное явление.