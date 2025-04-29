Реклама
Прямой эфир
Общество
Прошедший в Перми снегопад назвали сильнейшим в XXI веке
Общество
Путин призвал твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
В Лондоне произошел масштабный пожар на электрической подстанции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение после отключения
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Школьный автобус попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области
Армия
ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
Не менее 18 туристов из России пострадали после аварии с автобусом в Турции
Наука и техника
Баканов сообщил об объединении 13 стран с РФ и КНР для создания лунной станции
Экономика
Орешкин заявил об отсутствии инфраструктурного развития в экономиках Европы и США
Наука и техника
Самолет МС-21 совершил первый полет с новыми российскими системами

В Испании исключили связь сбоя в электроснабжении с кибератакой

0
EN
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Масштабный сбой с электроснабжением, по предварительным данным, не связан с кибератакой. Об этом 29 апреля сообщил директор по операциям энергокомпании Red Electrica Эдуардо Прието.

«Мы можем исключить инцидент, связанный с кибербезопасностью», — приводит его слова агентство EFE.

В Red Electrica добавили, что вторжения в системы управления, которое могло бы быть причиной сбоя, не было.

Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии. Что известно

Ранее, 28 апреля, СМИ сообщили, что жители большей части Испании и Португалии столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. Уточняется, что отключение повлияло на работу общественного транспорта, линий электропередачи и телефонной связи в некоторых частях Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Кроме того, в Мадриде эвакуировали метро. Отмечается, что улицы крупных городов оперативно заполнились местными жителями.

Позднее в тот же день португальский оператор электросетей Ren назвал причиной сбоя в работе электросетей Испании и Португалии редкое атмосферное явление.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025