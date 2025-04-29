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Аналитик указал на демонстрацию Трампом пренебрежения к Макрону в Ватикане

Меркурис: Трамп выгнал Макрона со встречи в Ватикане
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Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп продемонстрировал свое пренебрежение к французскому лидеру Эммануэлю Макрону перед началом встречи с их украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом 29 апреля заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, Трамп не проявлял интереса к этой встрече, которая длилась всего 15 минут.

«Макрон крутился рядом. Были попытки сделать вид, что якобы его не выгоняли, хотя мне совершенно ясно, что Трамп именно это и сделал», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала The Duran.

Кроме того, Меркурис добавил, что сразу после церемонии прощания с папой римским Франциском Трамп направился в аэропорт, что подчеркивает его нежелание обсуждать важные вопросы в Ватикане.

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Трамп и Зеленский 25 апреля встретились перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане. Эта встреча стала первой с момента публичной перепалки лидеров в Белом доме 28 февраля. Зеленский назвал встречу с Трампом хорошей и поблагодарил его, выразив надежду, на «достижение общих результатов». В Белом доме также оценили беседу как продуктивную.

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