Многие самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в результате «дружественного огня» украинской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 апреля сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Потери украинских самолетов от дружественного огня были значительными на протяжении всего конфликта», — отмечается в публикации.

Кроме того, по данным издания, ВСУ испытывают сложности с перехватом российских беспилотников «Герань» из-за нехватки эффективных истребителей.

Также в публикации приводятся утверждения украинских летчиков, которые заявляют: стоящие на вооружении ВСУ американские истребители F-16 менее боеспособны, чем Су-27, и значительно уступают современным российским Су-30СМ и Су-35.

14 апреля военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов допустил, что Украина в течение года потеряет оставшиеся истребители F-16. Он добавил, что Украина уже лишилась пяти из 12 переданных Нидерландами истребителей.