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Дипломат сообщил о состоянии пострадавших при ударе по Йемену российских моряков

Поверенный Кудров: одному из раненных при ударе по Йемену россиян нужна операция
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Фото: REUTERS/Al-Masirah
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Двое россиян, пострадавших в результате авиаудара США по порту Рас-Иса в Йемене, получили легкие ранения, третьему требуется операция на глазах. Об этом 29 апреля сообщил временный поверенный в делах РФ в Йемене Евгений Кудров.

«Двое граждан России получили легкие ранения. По имеющимся данным, их жизни ничего не угрожает, состояние пострадавших стабильное», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, еще один россиянин госпитализирован, из-за полученных травм ему требуется хирургическая операция на глазах.

Дипломат уточнил, что посольство РФ в Йемене следит за ситуацией и готово оказать содействие властям страны. Судовладелец нефтяного танкера Seven Pearls, где россияне работали моряками, заверил РФ, что предпринимает шаги для эвакуации пострадавших и вывоза российских членов экипажа.

В настоящее время у Рас-Иса остаются 19 российских граждан, само судно Seven Pearls находится на безопасном расстоянии от зоны поражения ракет и авиабомб США, уточнил Кудров. Отмечается, что моряки обеспечены всем необходимым, включая продовольствие.

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О пострадавших моряках из РФ вечером 26 апреля сообщил министр иностранных дел правительства хуситов в Сане Джамаль Амер. Он уточнил, что ранения получили Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Позже представитель экипажа Seven Pearls сообщил, что россиян перевели в Сану. По его словам, на судне находился 21 россиянин, в том числе граждане с хроническими заболеваниями, которым необходимо обследование.

Утром 26 апреля телеканал Al Masirah сообщил о серии авиаударов со стороны США по находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах» территории Йемена. Уточнялось, что Вашингтон совершил атаку на Сану, а также на провинции Саада, Эль-Махвит и Эль-Ходейда. По данным телеканала, в результате ударов погиб один человек, еще один получил ранения.

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