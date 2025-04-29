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Сезон аллергии в Москве подходит к концу

Синоптик Вильфанд: самый сильный аллерген — береза — завершает цветение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Сезон аллергии в Москве подходит к концу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции.

По его словам, в Гидрометцентре специалисты занимаются проблемой, связанной с аллергенами.

«В этом году первое аллергенное цветение — ольха. Она в этом году зацвела еще в январе [...]. Нынешний март и апрель способствовали бурной регитации всех деревьев. В этом году самый главный аллерген — это береза. Очень бурное цветение, бурное опыление. Кроме того, аналогичная ситуация — береза увела и южнее», — отметил синоптик.

Он добавил, что в этом году воздушные массы приносили пыльцу из других регионов, поэтому была такая бурная реакция аллергиков. Однако эксперт успокоил москвичей: в скором времени береза перестает цвести.

Впрочем, в мае жителям столицы, страдающим от аллергии, нужно быть готовыми: начнет цвести дуб. Однако Вильфанд заявил, что он не так влияет на людей.

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Пик цветения деревьев может обострить хронические заболевания, вызвать бронхоспазмы и анафилаксию

Кроме того, в июне будет влиять на аллергиков дикорастущая трава, а тополиный пух, напротив. не несет угрозы.

Ранее, 24 апреля, врач-терапевт, участковый АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к. м. н. Оксана Серебрякова рассказала «Известиям» об опасных весенних заболеваниях. Одной из главных проблем весны специалист называет аллергические реакции. Цветущие растения провоцируют поллиноз, от которого страдают 80% аллергиков. Аллергия проявляется насморком, слезотечением и приступами чихания. Для астматиков пыльца представляет особую опасность, так как может вызвать бронхоспазмы.

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