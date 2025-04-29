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Политолог указал на попытки Макрона возглавить антироссийское движение в ЕС

Политолог Мезюхо: Макрон пытается возглавить антироссийское движение в ЕС
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Фото: REUTERS/LUDOVIC MARIN
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Президент Франции Эммануэль Макрон пытается возглавить антироссийское движение в Евросоюзе (ЕС), однако выдает желаемое за действительное. Об этом 29 апреля «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

28 апреля Макрон в интервью журналу Paris Match заявил, что в Ватикане ему удалось побеседовать с американским президентом Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и британским премьер-министром Киром Стармером. Он уточнил, что якобы смог убедить Вашингтон и Лондон усилить давление на РФ в ближайшие 8–10 дней.

«Макрон пытается возглавить антироссийское движение Европы. Но в этом смысле у него есть конкуренты. Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер или немецкий политик Фридрих Мерц. Я думаю, на самом деле Макрон в большей степени выдает желаемое за действительное. Вряд ли Дональд Трамп в своем внешнеполитическом маневре ориентируется на слова французского президента, к которому относится снисходительно», — сказал Мезюхо.

Он отметил, что Трамп не отменил санкций в отношении РФ, введенных предыдущей администрацией Белого дома, не отключил спутники Starlink для армии Украины, а также всё еще продолжает иногда давить на Москву для достижения более выгодной позиции в переговорном процессе по украинскому кризису.

«Сегодня нет никакого единства между Великобританией, Европейским союзом и Соединенными Штатами. Даже дружба против России их не объединяет так, как это было раньше», — сказал политолог.

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По его словам, у Трампа есть некоторые позитивные результаты от контактов с российской стороной, чего не скажешь о его диалоге с киевским режимом.

«Я думаю, что в ближайшее время мы будем свидетелями каких-то важных предварительных договоренностей между Москвой и Вашингтоном. И в этом смысле Европа будет делать всё возможное, чтобы противодействовать этим договоренностям. Поэтому стоит ожидать активизации не только Макрона и лидеров прибалтийских лимитрофов, но и лидеров других европейских государств, которые отчетливо демонстрируют свою антироссийскую политику», — заключил Мезюхо.

29 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал заявления Макрона о планах Запада усилить давление на РФ. Он отметил, что в Париже игнорируют призывы президента России Владимира Путина к перемирию и переговорам.

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