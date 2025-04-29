В генконсульстве РФ сообщили о госпитализации 17 раненых в ДТП в Турции россиян
В больницах турецкой Антальи остаются 17 россиян, которые пострадали в результате ДТП с автобусом. Об этом 29 апреля сообщили в генконсульстве РФ.
«В больницах остаются 17 россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство», — сообщили ТАСС в дипмиссии.
Уточняется, что в связи с аварией российское генконсульство поддерживает контакт с компетентными службами Турции, туроператором, а также страховой компанией.
О ДТП утром 29 апреля сообщило турецкое агентство IHA. Уточнялось, что автобус вылетел с трассы в районе Манавгат после потери водителем управления. По данным агентства, травмы получили по меньшей мере 18 туристов из России и водитель.