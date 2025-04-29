Жительница Брянской области пострадала в результате атаки дрона ВСУ
Жительница села Новые Юрковичи в Брянской области получила осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новые Юрковичи Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получила местная жительница», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Богомаз пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления и призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.
Ранее, 28 апреля, в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Брянск погиб мирный житель и пострадала женщина. Также был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.