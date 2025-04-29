Орешкин заявил об отсутствии инфраструктурного развития в экономиках Европы и США

Инфраструктурное развитие в странах Европы и США практически остановилось в отличие от государств БРИКС и Глобального Юга в целом. Об этом 29 апреля заявил заместитель главы администрации президента (АП) РФ Максим Орешкин в ходе открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

«На самом деле если так посмотреть, то в так называемых экономиках Европы или США инфраструктурное развитие практически остановилось. Количество новых проектов, которые реализуются, минимально», — подчеркнул он.

Замглавы АП отметил, что Россия, напротив, реализует большие проекты, в том числе Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор. Он добавил, что Китай развивает инициативу «Один пояс, один путь», которая предполагает реализацию значительного количества инфраструктурных проектов по всему миру. Орешкин выразил уверенность, что экономики обеих стран продолжат расти уверенными темпами.

Как подчеркнул замглавы АП, именно в государствах — участниках БРИКС сейчас реализуются крупнейшие проекты и появляются новые города. По его словам, в странах Глобального Юга сосредоточен максимальный потенциал экономического развития и урбанизации.

Накануне Орешкин заявил, что влияние стран БРИКС на мировую экономику продолжает увеличиваться. Он уточнил, что в начале XXI века государства объединения составляли менее 25% мировой экономики, однако, согласно последним данным, этот показатель возрос до трети.