МАЕР провел кампанию в поддержку профессионального образования в колледжах Москвы

В этом году количество бюджетных мест в столичных колледжах увеличили до 37 тысяч. Это означает, что каждый успешно сдавший ОГЭ девятиклассник сможет гарантированно поступить в колледж и получить профессию.

В преддверии приближающейся приемной кампании Департамент образования и науки Москвы назвал одни из самых популярных профессий в колледжах у абитуриентов. В этот перечень вошли графический дизайн, информационные системы и программирование, архитектура, сестринское дело, туризм и гостеприимство, техобслуживание авиадвигателей, банковское дело, строительство, эксплуатация беспилотных авиационных систем.

«За последние годы мы видим значительный рост интереса школьников и родителей к среднему профессиональному образованию. И это вполне закономерно. Московские колледжи становятся современными высокотехнологичными центрами подготовки кадров. С каждым годом все больше ребят получают среднее профессиональное образование. В 2024 году в московские колледжи поступили 27 тысяч столичных школьников. А в 2025 году количество бюджетных мест увеличено до 37 тысяч», — отметила Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.

Учитывая широкий выбор специальностей, город гарантирует бюджетное место каждому столичному девятикласснику. Но на самые популярные у абитуриентов направления прием будет осуществляться на конкурсной основе — по первичным баллам ОГЭ по русскому языку и математике. Чем выше средний балл, тем больше шансов поступить на желаемую профессию.

О колледжах Москвы школьникам и их родителям теперь рассказывают с крупнейших медиафасадов и цифровых экранов медиахолдинга МАЕР. Информационная кампания под лозунгом «Место, где встречаются лидеры», появилась в уличном медиа с началом весны.

«Многие до сих пор недооценивают колледжи. А зря! Это творческие, педагогические, медицинские, IT-направления и многое другое. Самое главное, что работодатели уже сейчас охотятся за такими специалистами — рынок испытывает большую нехватку кадров. Среднее профессиональное образование сегодня — это реальный шанс быстро войти в востребованную профессию и построить успешную карьеру. Нам в МАЕР тоже нужны свежие кадры!» — заметил основатель и владелец медиахолдинга МАЕР Константин Майор.